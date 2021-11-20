4 وفيات و109 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 19 نوفمبر 2021، تسجيل 4 وفيات و 109 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 4684 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل الإيجابية بلغت 2.33 بالمائة.

وبلغ العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها منذ بداية الوباء 25340 شخصا، فيما ارتفع عدد الحالات الإيجابية المكتشفة إلى 716783 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ 137 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 46 منهم بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و13 تحت التنفس الاصطناعي.

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