4 وفيات و2834 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 23 جانفي 2022، تسجيل 4 حالات وفاة و2834 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 8915 تحليلا مخبريا بنسبة تحاليل إيجابية بلغت 31.79 بالمائة.

وقد بلغ عدد المقيمين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 793 شخصا، 48 منهم حالة جديدة سُجلت يوم 23 جانفي و175 مصابا بالفيروس بأقسام الإنعاش والعناية المركزة و46 شخصا تحت التنفس الاصطناعي.

يُشار إلى أن العدد الجملي للحالات الإيجابية منذ بداية الوباء بلغ 856739 شخصا، فيما توفي جراء الفيروس في تونس 25999 شخصا.

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