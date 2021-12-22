4 وفيات و347 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء الأربعاء، تسجيل 4 وفيات و347 إصابة جديدة بكورونا في تونس خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 25491 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، فيما بلغت حصيلة الإصابات المسجّلة إلى حدود يوم 21 ديسمبر الجاري 721797 حالة إصابة.

ويتم حاليا التكفل بـ243 مصابا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 85 منهم بأقسام العناية المركزة والإنعاش و13 شخصا تحت التنفس الاصطناعي.

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