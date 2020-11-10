4 وفيات و69 إصابة جديدة بكورونا في صفاقس

اخر تحديث : 10/11/2020
من قبل | نشرت في : الصحة,تونس

كورونا

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 9 نوفمبر 2020، تسجيل 4 حالات وفاة و 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين منذ بداية الوباء إلى 4608 حالة بالجهة، فيما بلغ عدد الوفيات 122 حالة .
كما تم تسجيل 76 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 3459 شخصا.
وبلغ عدد المرضى بأقسام العناية المركزة 8 حالات، فيما يُقيم بقسم كوفيد + 67 مريضا، يوجد 52 شخصا بالمصحات الخاصة.


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