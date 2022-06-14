4 وفيات و886 إصابة جديدة بكورونا في أسبوع

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022، تسجيل 886 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات في الفترة الممتدة من 6 جوان إلى غاية 12 جوان الجاري.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 1044426 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 28 ألفا و655 وفاة.

يُشار إلى أن نسبة التحاليل الإيجابية سجلت ارتفاعا مقارنة بإحصائيات وأرقام الأسبوع الممتد من 30 ماي إلى 05 جوان والتي كانت في حدود 7،97 بالمائة.

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