40 رجل أعمال تونسي يشاركون في منتدى للتبادل الإقتصادي بين تونس ومالطا

يتحول 40 رجل أعمال من أهم الفاعلين الاقتصاديين والقطاعات الواعدة يمثلون « كوناكت الدولية » الى العاصمة المالطية لافاليتا للمشاركة في منتدى اقتصادي حول تعزيز التبادل الاقتصادي والاستثمار بين تونس ومالطا وذلك من 22 الى 25 ماي 2022.

ويرمي هذا المنتدى الاقتصادي التونسي، المنتظم ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية-الدولية « كوناكت الدولية » الى تعزيز التبادل الاقتصادي والاستثمار بين تونس ومالطا التي تمثل مركزًا للشحن العابر في البحر الأبيض المتوسط في منتصف الطريق بين قناة السويس وجبل طارق، كما أنها مركز تكنولوجي ناشئ، وفق ما افاد به رئيس « كوناكت الدولية »، فؤاد قديش.

واعتبر قديش هذا المنتدى من أهم واقوى المواعيد التي ستسجل تواجد فاعلين من الطرفين في قطاعات إستراتيجية على غرار التجارة الدولية ومواد البناء والتشييد والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة والصحة وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والطاقة والطاقات المتجددة والدراسات وتقديم الاستشارات للشركات والنقل الدولي والخدمات اللوجستية.

وتنتظم هذه البعثة الاقتصادية، الثالثة لما بعد جائحة كورونا، وبعد نجاح البعثات السابقة في السنغال وموريطانيا، بالشراكة مع سفارة تونس في مالطا وسفارة مالطا في تونس و »مالطا انتربرايز » وغرفة مالطا.

كلمات البحث :التبادل الإقتصادي;تونس;رجل أعمال;مالطا;منتدى