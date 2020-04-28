40 وفاة بفيروس كورونا في تونس

ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في تونس إلى 40 شخصا موزعين على عدد من الولايات.

وفيما يلي توزيع الوفيات على الولايات:

تونس (7)، أريانة (5)، بن عروس (4)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1).

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

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