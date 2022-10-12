400 ألف تلميذ لم يلتحقوا بعد بمدارسهم

أعلن الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إقبال العزابي، في تصريح لصحيفة الصباح في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أنّ حواليْ 400 ألف تلميذ وتلميذة، مازالوا إلى اليوم في منازلهم نتيجة مذكرات الالحاق غير القانونية وآلية التشغيل الهش التي اعتمدتها وزارة التربية هذه السنة.

وأبرز المتحدّث بأنّ الجامعة العامـة للتعليم دعت المعلمين، من النواب وحاملي الإجـازة التطبيقية، إلى عدم الالتحاق بالمدارس، إلى حين تصحيح وزارة التربية آلية الانتداب غير القانونية المعتمدة في شـأنها، والتي تنص على كونهم مكلفين بالتدريس، عوض أسـاتذة ابتدائي متربصين، آلية انتداب لا يعلمون على أساسها عدد ساعات عملهم ولا أجورهم ولا مواعيد انتدابهم »، حسب تعبيره.

وأفاد العزابي، « أنّ ثلث الإطار التربوي معني بملف الانتداب غير القانوني، ورغم التحركات التي خاضتها الجامعة العامة للتعليم الأساسي على امتداد الأسابيع الماضية ويوم الغضب الجهوي والوطني وجلسات الحوار المنعقدة في وزارة التربية ووزارة الشـؤون الاجتماعية، إلاّ أنّ الملف بقي يراوح مكانه.

كلمات البحث :تلميذ;مدارس