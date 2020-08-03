4077 شخصا وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال شهر جويلية

أعلن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الاثنين، عن ارتفاع ظاهرة الهجرة غير النظامية نحو إيطاليا خلال الفترة الماضية، حيث تمكن 4077 مهاجرا تونسيا غير نظامي من الوصول إلى السواحل الإيطالية خلال شهر جويلية 2020 فقط.

وبين المنتدى بأنه تم منع 2918 مهاجرا من اجتياز الحدود خلسة، مع إحباط 245 عملية اجتياز خلال شهر جويلية المنقضي.

وكشف المكلف بالإعلام بالمنتدى التونسي رمضان بن عمر في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم بأن 87% من المجتازين ذكور و11.5% إناث والبقية قصر.

ويمثل المجتازون التونسيون 85.5% من إجمالي المهاجرين غير النظاميين مقابل 14.5% بالنسبة للأجانب الذين ينحدرون خاصة من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

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