41 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفاقس

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 28 سبتمبر 2020، تسجيل 23 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 155 شخصا.

وقد تم إجراء 303 تحليلا بمخبر التحاليل بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس من مجموع 10708 تحليلا أجريت منذ بداية الوباء منها 41 حالة إيجابية جديدة ليصبح عدد الحالات التي ما تزال حاملة للفيروس 581 شخصا من مجموع 752 حالة إصابة مؤكدة مخبريا منذ بداية الوباء.

وبلغ عدد الوفيات 16 شخصا منذ بداية الوباء.

هذا وأكدت الإدارة الجهوية للصحة أن الوضع الوبائي يستوجب مزيد اليقظة والحذر لتفادي كل ارتداد أو انتكاسة وذلك باحترام قواعد حفظ الصحة والسلامة والوقاية من العدوى بمرض كورونا المستجد وذلك بالتباعد الجسدي وتجنب التجمعات وارتداء الكمامات والحرص على غسل اليدين بالماء والصابون عديد المرات في اليوم.

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