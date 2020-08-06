41 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بتاريخ 05 أوت 2020، تمّ إجراء 1475 تحليلا مخبريا من بينها 39 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 100298.

وقد تم تسجيل 58 تحليلا إيجابيا من بينهم 41 حالة إصابة جديدة: منها 07 حالات إصابة محلية و34 حالة إصابة وافدة و17 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1642 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1241 حالة شفاء و51 حالة وفاة و350 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 10 حالات إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.



كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا