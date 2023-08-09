وفاة 41 شخصًا في غرق قارب لمهاجرين انطلق من صفاقس

لقي 41 مهاجرًا غير شرعي حتفهم في حادث غرق قارب قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، نقلاً عن روايات ناجين.

وأشارت الوكالة إلى أنّ أربعة أشخاص نجوا من الحادث أبلغوا رجال الإنقاذ أنهم كانوا على متن قارب انطلق من صفاقس في تونس وغرق وهو في طريقه إلى الشواطئ الإيطالية.

وتمثل سواحل مدينة صفاقس أهم نقطة انطلاق للمهاجرين من جنسيات دول تقع في جنوب الصحراء وكذلك من قبل تونسيين راغبين في الوصول إلى السواحل الايطالية بحثًا عن تحسين أوضاعهم الاجتماعية.

كلمات البحث :صفاقس;قارب;مهاجرين