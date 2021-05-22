41 وفاة و1266 إصابة جديدة بكورونا



أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 21 ماي 2021، تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرتفع العدد الجملي للوفيات جراء الفيروس إلى 12182 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1266 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 6579 تحليلا مخبريا، ليُصبح العدد الجملي للحالات المكتشفة 334099 حالة.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 19.24 بالمائة.

وتم في اليوم نفسه تسجيل 986 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد المتعافين من الوباء إلى 295170 شخصا.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا;وفاة