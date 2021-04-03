41 وفاة و1404 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 2 أفريل 2021، تسجيل 41 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، و 1404 إصابة جديدة بالفيروس بعد اجراء 5752 تحليلا مخبريا.

وبلغ العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة على التوالي 8931 وفاة و 258 ألفا و 335 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس 2020.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 218 ألفا و 775 شخصا، بعد تعافي 398 مصابا.

ويتم حاليا التكفل بـ1401 مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 346 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 109 مصابا إلى التنفس الاصطناعي .

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