41 وفاة و1483 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 14 ديسمبر 2020، تسجيل 41 حالة وفاة جراء فيروس كورونا و1483 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 5326 تحليلا مخبريا.

وارتفع العدد الجملي للوفيات إلى 3956 حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات المكتشفة 113241 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.

وأكدت الوزارة أنه تم في اليوم نفسه تسجيل 919 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 86801 شخصا.

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