42 إصابة جديدة بكورونا 38 منها محلية

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 11 أوت 2020، تمّ إجراء 1202 تحليلا مخبريا من بينها 51 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 107534.

وقد تم تسجيل 63 تحليلا إيجابيا من بينهم 42 حالة إصابة جديدة: 38 حالة إصابة محلية و04 حالات إصابة وافدة و21 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1780 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1278 حالة شفاء و52 حالة وفاة و450 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 15 حالة إصابة وقع التكفل بها في المستشفى.

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