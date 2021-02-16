42 وفاة و780 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء، أنه تمّ بتاريخ 15 فيفري 2021، تسجيل 780 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة.

وقد ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 224.329 إصابة، مقابل 7617 حالة وفاة.

كما تم تسجيل 969 حالة شفاء في التاريخ نفسه.

ويُقيم حاليا 1424 شخصا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 304 منها بأقسام العناية المركزة، و117 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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