428 إصابة بكورونا في المؤسسات الجامعية

أعلنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة خلال جلسة عامة، بمجلس نواب الشعب مساء اليوم الجمعة، أن العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا المسجلة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الى حدود 5 نوفمبر 2020 بلغ 428 اصابة تتوزع بين 245 اصابة في صفوف الطلبة، و91 اصابة لدى اطارات التدريس، و92 اصابة في صفوف الإداريين والعملة .

وأفادت بن عودة بأن قطاع التعليم العالي سجل 4 حالات وفاة جراء الاصابة بهذا الوباء، لثلاث جامعيين باحثين، وموظف واحد.

وشددت وزيرة التعليم العالي على أن الوزارة حريصة على التزام اليقظة، والمتابعة اليومية للوضعية الصحية لكافة منظوريها، في ظل سرعة انتشار وباء كورونا المستجد، وارتفاع عدد الإصابات، والوفيات، علاوة على التواصل الوثيق والمستمر مع كافة السلطات المتداخلة، لمجابهة اي طارئ قد يحدث في علاقة بالوباء.

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