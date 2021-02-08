43 حالة وفاة و667 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 7 فيفري 2021، تسجيل 43 حالة وفاة و667 اصابة جديدة بكورونا .

وقد بلغ العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها 7257 حالة فيما يتجاوز العدد الجملي للإصابات المكتشفة الـ 217753 إصابة مقابل أكثر من 175340 حالة تعافي.

ويقيم حاليا 1850 مريضا بالمستشقيات والمصحات الخاصة بينهم 400 مريض تحت العناية المركزة، و161 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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