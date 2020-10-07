43 وفاة و2312 إصابة جديدة بكورونا خلال يومي 4 و5 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه تم خلال يومي 4 و5 أكتوبر 2020، تسجيل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات منذ شهر فيفري إلى 24542 إصابة.

كما تم تسجيل 43 حالة وفاة خلال يومي 4 و5 أكتوبر، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 364 وفاة.

وبلغ عدد المرضى الذين يقع التكفل بهم في المستشفيات إلى حدود يوم 5 أكتوبر، 452 شخصا، 124 منهم بأقسام العناية المركزة، و54 تحت جهاز التنفس الاصطناعي .



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