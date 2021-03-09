43 وفاة و614 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، بأنه تم بتاريخ 8 مارس 2021، تسجيل 43 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس من السنة الماضية إلى 8268 وفاة.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 614 إصابة جديدة بالفيروس التاجي بعد إجراء 3912 تحليلا مخبريا.

وبلغ العدد الجملي للمتعافين من الفيروس 205 آلاف و176 شخصا، بعد تعافي 2182 مصابا.

ويتم حاليا التكفل بـ 1074 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، إضافة إلى إقامة 273 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين.

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