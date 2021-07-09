4345 مصابا بكورونا في المستشفيات والمصحات 643 منهم بالعناية المركزة

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، أن 4345 مصابا بفيروس كورونا المستجد موجودا حاليا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 643 منهم بالعناية المركزة و160 مريضا تحت التنفس الاصطناعي.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم يوم أمس فقط، التكفل بـ256 مريضا جديدا مصابا بالفيروس التاجي في القطاعين العمومي والخاص.

ويتم التكفل بـ3777 مريضا في القطاع العمومي و568 في القطاع الخاص.

تجدير الإشارة إلى أنه تم يوم أمس الخميس 8 جويلية 2021، تسجيل 8506 إصابة جديدة بالفيروس و189 حالة وفاة جديدة في أعلى حصيلة وفيات يومية.

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