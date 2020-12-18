4350 مصابًا بفيروس كورونا في الوسط المدرسي

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الجمعة، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في الوسط المدرسي إلى حدود يوم 16 ديسمبر الجاري، إلى 4350 شخصا، موزعين على 1944 إصابة لدى التلاميذ، و1898 لدى المدرسين و374 في صفوف إطار الإشراف الإداري والبيداغوجي والإداريين والقيمين العامين والمرشدين التطبيقين، و134 إصابة لدى العملة.

وأشارت الوزارة إلى أن حالات الشفاء ارتفعت لتبلغ 3047 حالة، بنسبة 70.0 بالمائة، فيما استقر عدد الوفيات عند 28 وفاة.

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