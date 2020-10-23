44 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 21 أكتوبر 2020، تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك على الوفيات إلى 784 شخصا.

وبلغت نسبة الوفيات لكل 100000 ألف ساكن منذ بداية الجائحة إلى يوم 21 أكتوبر، 6.61 بالمائة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 1322 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 21 أكتوبر ليرتفع عدد مصابي كورونا في تونس منذ بداية الجائحة إلى 47214 شخصا .



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