45 وفاة و2357 إصابة جديدة بكورونا خلال يومي 6 و7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 2357 إصابة جديدة من جملة 6212 تحليلا مخبريا، و45 وفاة جديدة بفيروس كورونا يومي 6 و7 أكتوبر 2020.

وارتفع العدد الجملي لحالات الإصابة بكوفيد 19 المسجلة منذ شهر فيفري إلى 26899 حالة مؤكدة، فيما بلغ عدد الوفيات 409 شخصا.

وبلغ عدد المرضى الذين يقع التكفل بهم حاليا بالمستفشيات إلى حدود يوم 7 أكتوبر 554 إصابة، بزيادة 102 شخصا خلال 48 ساعة، 129 منهم في أقسام العناية المركزة، و53 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.



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