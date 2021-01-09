45 وفاة و2611 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أن تم بتاريخ 8 جانفي 2021، رفع 9297 عينة للتحليل وقد صدرت نتائج 2611 حالة منها ايجابية فيما سجلت الوزارة في نفسه 45 حالة وفاة مبلغ عنها.

وارتفع عدد وفيات كورونا في تونس منذ بداية الجائحة إلى 5153 شخصا، فيما بلغ إجمالي الإصابات إلى 157 ألفا و514 شخصا.

ويُقيم حاليا 1674 شخصا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 342 منهم بأقسام العناية المركزة و118 مريضا تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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