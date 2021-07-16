45.57 % نسبة النجاح في دورة المراقبة للبكالوريا

أعلن مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم صباح اليوم الجمعة، أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة للباكالوريا بلغت 57.52 بالمائة ونسبة النجاح في دورة المراقبة بلغت %45.57 .

وأشار الولباني إلى أن هذه النسبة لم يتم تسجيلها منذ حوالي 20 سنة.

وقد تمكن 17567 تلميذا من النجاح من مجموع 38546 مجتازا .

وكشف الولباني بأن 78396 تلميذا نجحوا في بكالوريا 2021.

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