45.57 % نسبة النجاح في دورة المراقبة للبكالوريا

اخر تحديث : 16/07/2021

بكالوريا

أعلن مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم صباح اليوم الجمعة، أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة للباكالوريا بلغت 57.52 بالمائة ونسبة النجاح في دورة المراقبة بلغت %45.57 .
وأشار الولباني إلى أن هذه النسبة لم يتم تسجيلها منذ حوالي 20 سنة.
وقد تمكن 17567 تلميذا من النجاح من مجموع 38546 مجتازا .

وكشف الولباني بأن 78396 تلميذا نجحوا في بكالوريا 2021.


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