46 وفاة و 1086 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء ، أنه تم بتاريخ 9 فيفري 2021، تسجيل 46 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات منذ مارس الماضي إلى 7378 وفاة.

كما تم أيضا تسجيل 1086 إصابة جديدة بالفيروس التاجي عقب إجراء 5341 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 180 ألفا و381 شخصا، بعد تعافي 3522 مصابا، وذلك من بين 219 ألفا و 650 شخصا حاملا للفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ1678 مصابين بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات والمصحات الخاصة، 360 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 140 مصابا إلى التنفس الاصطناعي.

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