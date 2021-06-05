46 وفاة و1479 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 4 جوان 2021، تسجيل 46 حالة وفاة و1479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 5985 تحليلا مخبريا.

وقد ارتفع العدد الجملي للوفيات المُبلّغ عنها إلى 12948 شخصا، فيما بلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 353782 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1579 حالة شفاء، ليبلغ العدد الجملي للمتعافين 310705 شخصا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 24.71 بالمائة.

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