46 وفاة و1576 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 2 جوان 2021، تسجيل 46 حالة وفاة ليرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 12839 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1576 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 6223 تحليلا مخبريا، ليبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 350487 شخصا.

كما بلغت نسبة التحاليل الإيجابية اليومية إلى 25.33 بالمائة.

وسُجلت في التاريخ نفسه، 1424 حالة شفاء، ليرتفع العدد الجملي للمتعافين إلى 307778 شخصا.

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