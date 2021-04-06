46 وفاة و1866 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم بتاريخ 5 أفريل 2021، تسجيل 46 حالة وفاة و1866 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جملة 6665 تحليلا مخبريا.

وقد ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس التاجي إلى 9039 حالة وفاء، فيما بلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة إلى 263243 شخصا.

ويتمّ حاليا التكفل بـ 1664 مصابا بالفيروس في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، 374 بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، و115 تحت التنفس الاصطناعي.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 733 حالة شفاء، ليرتفع عدد المتعافين منذ بداية الوباء إلى 220645 شخصا.

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