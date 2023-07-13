46.95 بالمائة نسبة النجاح في دورة المراقبة لامتحان الباكالوريا

بلغت نسبة النجاح في دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 46,95 بالمائة من مجموع 40 الفا و748 مترشحا اجتازوا هذه الدورة، أي ما يعادل 19034 ناجحا، لتبلغ نسبة النجاح العامة لبكالوريا 2023 في دورتيها،50,91 بالمائة اي ما يعادل 66 الف و733 تلميذ، وفق ما أعلن عنه وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الخميس.

وكشف البوغديري في تصريح خاص لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان إطارات ومسؤولي الوزارة سيقومون بتقييم نتائج هذه الدورة خلال اجتماع يعقدونه الآن باشرافه، معتبرا ان النتائج العامة في الدورة مقبولة بتسحيل نسبة نجاح عامة تجاوزت بقليل نصف المترشحين.

وذكر وزير التربية ، ان دورة المراقبة وقع تنظيمها في ظروف طيبة وشهدت تراجعا في حالات الغش.

وقد بلغت نسبة النجاح العامة لدورتي الباكالوريا في شعبة الرياضيات 84 بالمائة ، حيث تمكن اكثر من 7 الاف مترشح ينتمون الى هذه الشعبة من اجتياز هذا الامتحان بنجاح، وفق احصائيات نشرتها وزارة التربية.

وقدرت نسبة النجاح العامة في شعبة علوم الاعلامية ب 62.63 بالمائة( 5562 مترشح) فيما بلغت هذه النسبة في شعبة العلوم التقنية حدود 56.08بالمائة ( 9211 تلميذ) ، تليها شعبة العلوم التجريبية بنسبة عامة بلغت 55 بالمائة (13603).

ونجح عن شعبة الاقتصاد والتصرف 20421 تلميذا بنسبة عامة في الدورتين ناهزت 44.34 بالمائة ثم شعبة الآداب التي حلت في المرتبة الأخيرة في سلم ترتيب نسب النجاح بنسبة عامة في حدود 38.8بالمائة ونجح عنها 9846 تلميذا.

اما بالنسبة لترتيب المندوبيات الجهوية للتربية ، لم يطرأ أي تغيير جلي في قائمة المندوبيات بالمقارنة بين نتائج الدورة الرئيسية و دورة المراقبة حيث احتفظت ولاية صفاقس عبر مندوبيتا التربية صفاقس 1 وصفاقس 2 بالمراتب الأولى في أعلى نسب النجاح بعد أن حققتا على التوالي نسبة نجاح عامة بلغت 71 و67 بالمائة .

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