465 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، أنه بتاريخ 8 سبتمبر 2020، تمّ تسجيل 465 حالة إصابة جديدة، و117 تحليلا إيجابيا لحالات سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليبلغ العدد الجملي للحالات 5882.

وقد تم، منذ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 4681 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 591 حالة وافدة و4043 حالة محلية (86،3 %) و49 حالة وفاة (%1).

ويقع التكفل حاليا بـ 88 (2،2%) مريضا في المستشفيات من بينهم 26 (0,67%) مريضا بأقسام العناية المركزة. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 3874 (82%) وعدد المرضى الحاملين للأعراض 592 (15,3 %).

وقد تمّ إجراء 3223 تحليلا مخبريا من بينها 124 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 165423.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا