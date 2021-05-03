47 وفاة و1004 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 2 ماي 2021، تسجيل 47 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي الوفيات نتيجة العدوى بالفيروس إلى 10950 وفاة.

كما تم تسجيل 1004 إصابات جديدة بالفيروس مما يرفع اجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في تونس إلى 312 ألفا و747 إصابة.

ويقيم حاليا 2777 مريضا بكورونا بالمستشفيات والمصحات الخاصة بينهم 529 مريضا بأقسام العناية المركزة و170 مريضا تحت التنفس الاصطناعي.

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