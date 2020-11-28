47 وفاة و1210 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحّة في بلاغ مساء اليوم السبت، أنّه تم يوم 27 نوفمبر 2020، تسجيل 1210 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و47 حالة وفاة.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالفيروس 94980 إصابة، أما عدد المتعافين فبلغ 69226 متعاف، فيما ارتفع العدد الجملي للوفيات 3153 شخصا.

كما بلغ العدد الجملي للمرضى الذين تم التكفل بهم بالمستشفيات والمصحات الخاصة 1432 شخصا، 299 بأقسام العناية المركزة، و125 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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