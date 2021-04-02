47 وفاة و1623 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل 47 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، و1623 إصابة جديدة من مجموع 6184 تحليلا مخبريا.

وبلغ العدد الجملي للوفيات منذ ظهور الوباء 8890 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الحالات المكتشفة إلى 256931 شخصا.

في المقابل، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 218 ألفا و377 شخصا، بعد تعافي 449 مصابا.

ويتم حاليا التكفل بـ1381 مصابا بفيروس كورونا المستجد في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، إضافة إلى إقامة 336 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 109 مصابين إلى التنفس الاصطناعي.

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