470 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه بتاريخ 15 سبتمبر 2020، قد تم تسجيل 470 حالة إصابة جديدة، ليبلغ العدد الجملي للحالات 8570.

وقد تم، منذ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 7369 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 610 حالة وافدة و6663 حالة محلية (90،4 %) و83 حالة وفاة (%1).

ويقع التكفل حاليا بـ 144 (2,3) مريض في المستشفيات من بينهم 47 (0،77 %) مرضى بأقسام العناية المركزة و13 تحت جهاز التنفس الاصطناعي. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 6095 (82 %) وعدد المرضى الحاملين للأعراض 768 (10،42 %).



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