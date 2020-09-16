477 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة أنه بتاريخ 14 سبتمبر 2020، قد تم تسجيل 477 حالة إصابة جديدة، ليبلغ العدد الجملي للحالات 8100.

وقد تم، منذ فتح الحدود في27 جوان 2020، تسجيل 6898 حالة مؤكدة حاملة لفيروس الكورونا الجديد منها 608 حالة وافدة و6194 حالة محلية (89،7 %) و79 حالة وفاة (%1).

ويقع التكفل حاليا بـ 149 (2,6) مريضا في المستشفيات من بينهم 46 (0،8 %) مريضا بأقسام العناية المركزة و13 تحت جهاز التنفس الاصطناعي. ويبلغ عدد الحالات النشيطة 5662 (82 %) وعدد المرضى الحاملين للأعراض 740 (10،7 %).

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