48 حالة وفاة و1160 اصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه تمّ بتاريخ 31 جانفي 2021، رفع 5193 عينة للتحليل وقد صدرت نتائج 1160 حالة منها ايجابية فيما سجلت الوزارة بالتاريخ ذاته 48 حالة وفاة مبلغ عنها.

وقد ارتفع إجمالي الوفيات نتيجة العدوى بالفيروس إلى 6802 وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 210 آلاف و45 إصابة.

ويبلغ عدد المرضى المقيمين حاليا بالمستشفيات والمصحات الخاصة 2090 مريضا بينهم 418 مريضا بالعناية المركزة، و138 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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