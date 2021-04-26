48 وفاة و1285 إصابة جديدة بكوورنا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه تم بتاريخ 25 أفريل 2021، تسجيل 48 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الوفيات إلى 10352 شخصا.

كما تم تسجيل 1285 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليبلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة منذ بداية الوباء إلى 301627 حالة من جملة 6004 تحليلا مخبريا.

ويتم حاليا التكفل بـ 2750 مريضا في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، و516 شخصا بأقسام العناية المركزة، فيما يخضع 148 شخصا للتنفس الاصطناعي.

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