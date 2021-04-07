48 وفاة و1951 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء، أنه نم بتاريخ 6 أفريل 2021، تسجيل 48 حالة وفاة و1951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من مجموع 8051 تحليلا مخبريا.

وقد ارتفع عدد الوفيات إلى 9087 شخصا، فيما بلغ العدد الجملي للحالات المكتشفة 264994 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 900 حالة شفاء من الفيروس التاجي، ليرتفع عدد المتعافين إلى 221545 شخصا.

ويبلغ عدد المقيمين حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة 1758 شخصا، 382 بأقسام العناية المركزة، و114 تحت جهاز التنفس الاصطناعي.

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