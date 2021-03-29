48653 شخصا ملقحا ضد فيروس كورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن عدد المطعّمين بالجرعة الأولى للقاح ضد فيروس كورونا بلغ 48653 شخصا باعتبار الـ 4342 شخصا الذين تمّ تلقيحهم البارحة وفق الأولويات المرسومة بالاستراتيجة الوطنية للتلقيح.

وجدّدت وزارة الصحة دعوتها كافة المواطنين الراغبين في تلقّي التلاقيح المضادّة لفيروس كورونا إلى التسجيل على منظومة evax المخصّصة للغرض.

وتجدر الإشارة إلى أنّ عدد المسجّلين على منظومة evax بلغ إلى حدود يوم أمس الأحد 744326 شخصا.

يُشار إلى أن الحملة الوطنيّة للتلقيح ضدّ فيروس كورونا تتواصل بمختلف مراكز التلقيح الـ 25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية وفق الإستراتيجية الوطنية للتلقيح المتّبعة من قبل وزارة الصحة.

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