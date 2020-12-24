49 وفاة و1752 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 23 ديسمبر 2020، تسجيل 49 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الوباء إلى 4324 شخصا.

كما تم في اليوم نفسه، تسجيل 1752 إصابة جديدة بالفيروس التاجي ليُصبح إجمالي عدد الإصابات في تونس 126752 شخصا .

وتم تسجيل 750 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 97776 شخصا.

ويتم حاليا التكفل بـ1452 مصابا في المستشفيات العمومية والخاصة، 303 بالعناية المركزة و100 شخص تحت التنفس الاصطناعي.

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