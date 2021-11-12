5وفيات و82 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، يوم الخميس 11 نوفمبر الجاري، و82 تحليلا إيجابيا من مجموع 3700 تحليل مخبري، أي بنسبة تحاليل إيجابية تقدر بـ2.22 بالمائة.

وأوضحت الوزارة بأن العدد الجملي للوفيات بلغ منذ ظهور الوباء 25 ألفا و306 حالة وفاة.

وأكد البلاغ أن عدد المتعافين من الفيروس ليوم 11 نوفمبر الجاري بلغ 113 شخصا، ليصل بذلك العدد الجملي للمتعافين إلى 689 ألفا و314 شخصا.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد المرضى الذين تتكفل بهم المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، بلغ 167 مصابا، من بينهم 3 حالات جديدة ليوم أمس، وأن عدد المقيمين بأقسام العناية المركزة بلغ 48، في حين يخضع 11 مريضا للتنفس الاصطناعي.

كلمات البحث :إصابة;تونس;كورونا;وفيات