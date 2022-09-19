5 أحزاب تعلن مقاطعتها الانتخابات التشريعية المقبلة

أعلن أمين عام حزب التكتل خليل الزاوية في نقطة إعلامية اليوم الاثنين، اتفاق قيادات احزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل وحزب العمال والقطب على التشكل في ائتلاف منفتح عن قبول عضوية احزاب اخرى، مضيفا ان ارضية الائتلاف بصدد الصياغة.

من جانبه، أكد امين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي اقرار الاحزاب الخمسة مقاطعة الانتخابات التشريعية وفق القانون الانتخابي الذي أعلنه رئيس الجمهورية.

من جانب آخر، اعتبر محمد الحامدي عن التيار الديمقراطي أنه بالقانون الإنتخابي الجديد تم الغاء تمثيلية الجهات واقرار تمثيلية المحليات وتقليص التمثيلية بتخفيض عدد النواب، معتبرا أن القانون جاء بتلاعب خطير بتمثيلية المعتمديات بما يكرس العروشية خصوصا وان تقسيم الدوائر الانتخابية تم اقراره وفق تقسيم قديم للعروش، على حد تقديره.

وأشار محمد الحامدي إلى أن القانون الانتخابي الجديد حصر دور المرأة في التزكية من خلال اقرار التناصف في التزكيات وعدم ضمان تمثليتها في البرلمان فضلا عن تكريس مبدأ الزبونية والمال السياسي من خلال اقرار التزكيات وامكانية سحب الوكالة .

ودعا الحامدي جميع الاحزاب السياسية والمواطنين إلى مقاطعة المسار الانتخابي الذي اقره قيس سعيد والعمل على التحول الى مسار ديمقراطي .

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