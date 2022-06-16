5 أحزاب تُعلن مساندتها لإضراب القطاع العام

عبّرت 5 أحزاب سياسية في بيان لها اليوم الخميس، وهي حزب التكتل والحزب الجمهوري وحزب العمال وحزب التيار الديمقراطي وحزب القطب، عن مساندتها للإضراب العام الذي يخوضه أعوان القطاع العام يوم 16 جوان 2022 تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وردّا على تمادي السلطة في تجاهل مطالبهم المشروعة ومنها خاصة سحب المنشور عدد 20 الخاص بالتفاوض وتطبيق كافة الاتفاقيات الممضاة والتفاوض الفوري بهدف ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021 و2022 و2023، وإصلاح المنشآت العمومية وسن القانون الخاص بأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.

واستنكرت هذه الأحزاب ما اعتبرتها « حملات تشهير وتخوين خسيسة تشنّها صفحات مأجورة » ضد الاتحاد العام التونسي للشغل وهياكله.

كما دعت الأحزاب الخمسة، التونسيين إلى مقاطعة الاستفتاء وإلى الالتفاف حول مشروع وطني يخرج البلاد من أزمتها الحادة ويجنّب شعبها الانقسامات المفتعلة ويقيها من العودة إلى ما قبل 25 جويلية 2021 و14 جانفي 2011.

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