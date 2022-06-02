5 أحزاب تُعلن مقاطعة الاستفتاء وتُطلق حملة وطنية لإسقاطه

أعلنت 5 أحزاب سياسية هي حزب القطب والتيار الديمقراطي وحزب التكتل والحزب الجمهوري وحزب العمال في ندورة صحفية اليوم الخميس، مقاطعة الاستفتاء وإطلاق حملة وطنية لإسقاطه.



واعتبرت الأحزاب في بيان مشترك أن ما قام به رئيس الدولة قيس سعيد في 25 جويلية لا يمثل تصحيحا لمسار الثورة وإنما هو استغلال للوضع المتدهور للانقلاب على المسار الثوري وعلى الدستور وتفكيك المؤسسات القائمة بهدف إرساء حكم شعبوي قائم على سلطة الفرد.

وعبرت الأحزاب عن رفضها لكل الخطوات التي قام بها قيس سعيد ومنها الأمر 117 المتعلق بتنقيح الدستور وما تبع ذلك.

وانتقد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إصدار مراسيم رئاسية لتنظيم العملية الانتخابية أثناء انطلاق الاستعدادات للاستفتاء.

من جهته، أكد أمين عام حزب العمال حمة الهمامي أن حملة إسقاط الاستفتاء حملة مستقلة عن منظومة ما قبل 25 جويلية أي جبهة الخلاص، مبرزا بأنها ستكون مستقلة كذلك عن منظومتي ما قبل 14 جانفي 2011 اي التيارات الدستورية، ومابعد 14 جانفي 2011 وبالخصوص حركة النهضة.

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