5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أنه بتاريخ 19 أفريل 2020، تم إجراء 1189 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 191 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 459 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 96 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 94 تحليلا، مخبر مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس: 105 تحليلا، المخبر المتنقل لوزارة الدفاع: 181 تحليلا، مخبر المستشفى العسكري: 57 تحليلا).

وقد تم تسجيل 30 تحليلا إيجابيا، 25 منها حالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس و5 حالات إصابة جديدة ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 884 حالة مؤكدة من بين 17287 تحليلا جمليا، تتوزع على عدد من الولايات.

كما بلغ عدد الوفيات 38 شخصا، موزعين على ولايات تونس (6)، أريانة (5)، بن عروس (3)، منوبة(5)، نابل (1)، بنزرت (1)، الكاف (1)، سوسة (5)، المهدية (1)، صفاقس (5)، سيدي بوزيد (1)، مدنين (3)، تطاوين (1).

وأكدت وزارة الصحة أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

ودعت وزارة الصحة كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

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