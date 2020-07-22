5 إصابات جديدة وافدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أنه بتاريخ 21 جويلية 2020، تمّ إجراء 826 تحليلا مخبريا من بينها 06 تحاليل في إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 85917.

وقد تم تسجيل 07 تحاليل إيجابية من بينها 05 حالات إصابة جديدة وافدة و02 تحاليل إيجابية لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس، ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، وذلك بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 1394 حالة مؤكدة موزعة كالآتي: 1108 حالة شفاء و50 حالة وفاة و236 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة من بينها 05 حالات إصابة وقع التكفل بهم في المستشفى.

مع العلم وأن جميع الحالات النشيطة وقع التكفل بها داخل مراكز إيواء مخصصة للغرض.

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