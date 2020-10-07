بن علية: 5 بالمائة من مصابي كورونا أطفال

أعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية في نقطة إعلامية اليوم الأربعاء، أن 5 بالمائة من مصابي كورونا أطفال، ولم يتم التكفل بأي حالة منهم في المستشفيات أو تسجيل حالة وفاة.

من جهته، قال مدير معهد باستور الهاشمي الوزير إن الأطفال لا يتسببون عادة في نقل عدوى فيروس كورونا ولا يتسببون في انتشار المرض أو في تكون بؤر .

وشدد مدير عام الصحة العمومية على ضرورة المحافظة على منظومة دراسة الأطفال، مع تطبيق البروتوكولات الصحية في المدارس والالتزام بوسائل الوقاية في المؤسسات التربوية.

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